شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 12 لاعبا والمدير الفنى لفريق سلة الجزيرة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض 12 لاعبا بفريق كرة السلة بنادى الجزيرة "رجال" للإصابة بفيروس كورونا، ومعهم محمد الكردانى المدير الفنى، بعد تأكد إيجابية العينة التى خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني.

من جانبها قالت مروة مطر، مديرة النشاط الرياضى بنادى الجزيرة، إن الفريق خضع لمسحة كورونا وجاءت نتيجتها بتأكد إصابة 12 لاعبا والمدير الفنى، بينما هناك لاعبان فقط جاءت نتيجتهما سلبية.

ويحرص مجلس إدارة النادى برئاسة عمرو جزارين على الاطمئنان على الفريق والمصابين حتى سلامتهم وتحول المسحة من إيجابية إلى سلبية، حيث يخضع جميعهم للعزل لحين إجراء مسحة جديدة بعد انتهاء البروتوكول العلاجي الخاص بكورونا.

ولا يرتبط فريق كرة السلة بنادى الجزيرة رجال بأى مباريات في الوقت الحالي ، بعدما خرج الفريق من مباريات الأدوار النهائية من بطولة دورى المرتبط.

وكان آخر ظهور لفريق سلة الجزيرة فى منافسات بطولة الدورى أمام الاتحاد السكندرى فى منافسات ربع نهائى البطولة وخسر المباراة، وودع المنافسات، بينما صعد الاتحاد لنصف النهائى و تغلب على سموحة ، ثم يلتقى مع الأهلى اليوم فى ذهاب النهائى.

ويلتقى اليوم فريق كرة سلة الأهلى مع نظيره الاتحاد السكندرى في ذهاب نهائي بطولة دورى المرتبط ، باللقاء الذى يقام بصالة قناة السويس بالإسماعيلية.