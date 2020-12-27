شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. "قبلة" من سعد سمير على رأس حسام غالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرف خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

من الأزمات المُثيرة فى غرف ملبس الأهلى ما حدث بين حسام غالى قائد الفريق السابق وسعد سمير مدافع الفريق الحالى فى أحد التدريبات بملعب التتش، وهى الأزمة التى تحدثت عنها كثير من وسائل التواصل الاجتماعى بنوع من التضخيم والمبالغة لكنها فى حقيقة الأمر لم تكن سوى "نرفزة ملعب".

وقال سعد سمير عن هذه الأزمة فى تصريحات سابقة، لم تحدث أزمة بيننا وليس صحيحاً حدوث "خناقة" كما زعم البعض، ولم يتعد الموقف مجرد نرفزة فى التدريب سرعان ما انتهت بعدما قمت بتقبيل رأس حسام غالى لأنه بمثابة شقيقى الأكبر وأحد كباتن الفريق.

وأشار سعد سمير إلى أنه فوجئ بمبالغات حول الواقعة فى وسائل الإعلام لا أساس لها من الصحة ولم تحدث، ولم يحدث بينه وبين غالى أى شىء وكل ما حدث مجرد «نرفزة ملعب» وانتهت عقب نهاية المران، مؤكدًا احترامه الكبير لحسام غالى كقائد للفريق.