شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبحث مع سيرينو ترتيبات أهلاوية بعد الاتفاق على التوقيع 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، اتصالاً هاتفياً بالأجورياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي من أجل التنسيق معه بشأن عدة أمور خاصة بالأهلي بعدما أتم النادي الإتفاق مع اللاعب الأورجوياني على التوقيع رسمياً للنادي لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من يناير المقبل.

ونجحت الجهود التى قام بها الأهلي خلال الفترة الماضية لضم سيرينو في حسم الصفقة للقلعة الحمراء رغم الرفض الشديد في البداية من جانب إدارة صن داونز التى تمسكت باللاعب في البداية قبل أن يوافق النادي الجنوب أفريقي على بيع اللاعب للأهلي بسبب إصرار سيرينو على الرحيل للقلعة الحمراء.

ومارس سيرينو ضغوطاً شديدة على إدارة صن داونز من أجل إقناعها بالموافقة على عرض الأهلي وقال له أنه لعب ما يقرب من ثلاثة مواسم في صن داونز ويرغب في خوض تجربة جديدة ولن يُقدم شيئاً جديداً للنادي إذا استمر بين صفوفه دون رغبته.

وأمام إصرار سيرينو وعرض الأهلي المُغري الذي وصل لـ3 مليون دولار وافق صن داونز على اتمام الصفقة وسيتم الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتحدث موسيماني مع سيرينو خلال الأيام الماضية بشأن الترتيب لعدة أمور خاصة بحضوره للقاهرة والإقامة وغيرها من التفاصيل التى استفسر عليها اللاعب من المدير الفني بحكم العلاقة القوية التى تربطهما منذ أن كان موسيماني مديراً فنياً لفريق صن داونز قبل أن يتولي تدريب الأهلي أول أكتوبر الماضي.

وساهمت علاقة موسيماني القوية مع سيرينو في اتمام الصفقة لصالح الأهلي ورغم أنها شهدت عدة مطبّات إلا أنها تمت في النهاية ولم يتبقي سوى الإعلان الرسمي وهو ما سيحث في غضون الأيام القليلة المقبلة.