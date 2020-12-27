شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد فى نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة، برئاسة أحمد كامل، موعد مباراة الأهلى والاتحاد التى تقام اليوم فى ذهاب نهائى دورى المرتبط، والتى تقام بالإسماعيلية، ويلتقى الأهلى مع الاتحاد فى ذهاب نهائى البطولة، فى الثامنة والنصف مساءً على مستوى الرجال، والرابعة على مستوى المرتبط 16 سنة.

وينتظر لاعبو الفريقين نتيجة اختبار رابيد تيست التى خضعوا لها أمس السبت لاستبعاد من تثبت إصابته بفيروس كورونا، خاصة أن الأهلى يعانى من ثلاث إصابات سابقة بفيروس كورونا وهم إيهاب أمين وعبد الفضيل إبراهيم وعمرو الجندى، وفى حال إيجابية عينات جديدة سيفقد المزيد من عناصره فى الوقت الذى يدخل فيه الاتحاد اللقاء كامل العدد.

وتمكن فريق مرتبط الاتحاد السكندرى من الفوز على نظيره بنادى سموحة فى إياب نصف نهائى دورى المرتبط بنتيجة 71/61 ليحسم تأهل فريقه إلى دور النهائى بدون انتظار نتيجة مباراة الرجال، بعد أن حقق فريق الاتحاد على مستوى المرتبط والكبار فى مباراة الذهاب بنتيجة 77-64.

أما النادى الأهلى ففتمكن فريق المرتبط من الفوز على نظيره بسبورتنج بنتيجة 76/75 ليحسم فريق المرتبط تأهل الأهلى للدور النهائى بدون انتظار نتيجة مباراة الرجال، بعد أن حقق فريق الأهلى فى دور الذهاب على مستوى المرتبط الفوز بنتيجة 68-59 وعلى مستوى الرجال بنتيجة 84-65.

وكان اتحاد كرة السلة قد أصدر بيانا أمس بعدم تأجيل مباريات دورى الرجال، بعد قرار اللجنة الأولمبية بتطبيق بعض الإجراءات الاحترازية التى يجب تطبيقها، وبالتالى، يتم خضوع لاعبى الفريقين إلى مسحات على نفقة الاتحاد قبل المباريات .