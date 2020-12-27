شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يظهر فى الأهلي اليوم بعد غياب 10 أيام بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، لتدريبات الأهلى اليوم بعد تعافيه من فيروس كورونا الذى أصابه الفترة الماضية وحرمه من تدريبات ومباريات الأهلى عدة أيام، قبل أن يُعلن الأهلى أمس تعافى المدرب الجنوب أفريقى من الفيروس وجاهزيته للتواجد فى تدريبات الفريق ومبارياته بشكل طبيعي.

وعلّق بيتسو موسيمانى على تعافيه من فيروس كورونا، قائلاً، عبر حسابه على تويتر، "أخيرًا، لقد خرج الفيروس من جسمى.. شكراً للجميع على الحب والدعم خلال الأسبوعين الماضيين الصعبين، شكراً لله، الحمد لله.. لا أطيق الانتظار حتى أجتمع مع عائلتى والأهلي".

ويقود موسيمانى مران الأهلى اليوم، الأحد، الذى يدخل بعده المارد الأحمر معسكرا مغلقا فى إطار استعدادات لفريق لمباراة الاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز وبذلك يعود المدير الفنى لتدريبات الفريق بعد غياب عشرة أيام تقريباً، حيث أُصيب يوم 16 ديسمبر الجارى بالفيروس قبل أن يتعافى منه يوم 26 من الشهر ذاته، وغاب المدير الفنى عن الأهلى مباراتين هما غزل المحلة فى الدورى وسونيديب بطل النيجر بملعب الأخير فى البطولة الأفريقية، وفاز الأهلى فى المباراتين بثلاثية نظيفة وبهدف نظيف على التوالي.

موسيمانى يركز فى مران اليوم على بعض الجمل الفنية والتكتيكية التى ينوى تطبيقها خلال موقعة مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها غدا، على أن يتم وضع الخطة فى ظل الغيابات التى يعانى منها الفريق بسبب إصابات فيروس كورونا بسبب استمرار إيجابية عينة الثلاثى عمرو السولية ورامى ربيعة ومحمد مجدى قفشة .

فى شأن آخر، أجرى بيتسو موسيمانى اتصالاً هاتفياً بالأوروجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى من أجل التنسيق معه بشأن عدة أمور خاصة بالأهلى بعدما أتم النادى الإتفاق مع اللاعب الأورجويانى على التوقيع رسمياً للنادى لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من يناير المقبل.

ونجحت الجهود التى قام بها الأهلى خلال الفترة الماضية لضم سيرينو فى حسم الصفقة للقلعة الحمراء، رغم الرفض الشديد فى البداية من جانب إدارة صن داونز التى تمسكت باللاعب فى البداية، قبل أن يوافق النادى الجنوب أفريقى على بيع اللاعب للأهلى بسبب إصرار سيرينو على الرحيل للقلعة الحمراء.

ومارس سيرينو ضغوطاً شديدة على إدارة صن داونز من أجل إقناعها بالموافقة على عرض الأهلى، وقال له إنه لعب ما يقرب من ثلاثة مواسم فى صن داونز ويرغب فى خوض تجربة جديدة ولن يُقدم شيئاً جديداً للنادى إذا استمر بين صفوفه دون رغبته.

وأمام إصرار سيرينو وعرض الأهلى المُغرى الذى وصل لـ3 مليون دولار وافق صن داونز على اتمام الصفقة وسيتم الإعلان عنها فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتحدث موسيمانى مع سيرينو خلال الأيام الماضية بشأن الترتيب لعدة أمور خاصة بحضوره للقاهرة والإقامة وغيرها من التفاصيل التى استفسر عليها اللاعب من المدير الفنى بحكم العلاقة القوية التى تربطهما منذ أن كان موسيمانى مديراً فنياً لفريق صن داونز قبل أن يتولى تدريب الأهلى أول أكتوبر الماضى.

وساهمت علاقة موسيمانى القوية مع سيرينو فى اتمام الصفقة لصالح الأهلى ورغم أنها شهدت عدة مطبّات إلا أنها تمت فى النهاية ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمى وهو ما سيحث فى غضون الأيام القليلة المقبلة.