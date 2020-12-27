شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن تفاصيل المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك" الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن الدكتور أشرف، وزير الشباب والرياضة، الثلاثاء المقبل، تفاصيل المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك "، فى مؤتمر صحفى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بحضور نخبة من رموز المجتمع، وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن المبادرة تأتي فى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفى إطار توجيهاته بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين، مؤكدا أن الدراجات يتم طرحها للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وتقديم تسهيلات في السداد.

ولفت صبحى إلى أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة فى إطار خطة الدوله للتعايش مع فيروس كورونا المستجد للمساهمة فى التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري وتغيير ثقافة الانتقال اليوم للمواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط.

وأكد صبحى، أن المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك تتضمن التعاقد مع شركة فوري لتقديم خدمات التحصيل الالكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجه، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن وذلك لتوصيل الدراجات لكافة محافظات الجمهورية.

وأصدر وزير الشباب والرياضة، قرارا بشأن تشكيل لجنة العليا لإدارة المشروع القومي للدراجات الهوائية من المتخصصين بوزارة الشباب والرياضة، وتم التعاقد مع الهيئة العربيه للتصنيع مصنع قادر للصناعات المتطورة لتوريد 7100 دراجه هوائية خلال عام 2021-2020.