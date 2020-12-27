إصابة على غزال بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة سموحة أمام الزمالك غداً

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس السبت، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، باستثناء على غزال لاعب الوسط الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، قبل مواجهة فريق الزمالك غداً الاثنين فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام .

ويخوض الفريق تدريباته على ملعب النادى اليوم ثم يختار الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى قائمة الـ 20 لاعباً للدخول فى مسعكر مغلق الليلة استعدادا لمواجهة الزمالك .

ويسبق التدريب محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتيكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصا فى ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الثلاث الماضية.

ويدرس أحمد سامى المدير الفنى للفريق إعادة أحمد حمص إلى وسط سموحة خلال مباراة الزمالك للاسفتادة من قدراته الفنية فى السيطرة على منطقة المناورات بوسط الملعب فى ظل غياب طارق حامد لاعب الزمالك عن هذه المباراة القوية.

ويسعى مدرب سموحة لمواصلة عروضه القوية مع الموج الأزرق فى الدورى واستكمال تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم الحالى.