شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى لـ أحمد حسن: "عميد لاعبى العالم" والصقر يرد: ربنا يديم العشرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق جمهوره ومتابعيه بفيديو مع عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، ويقول الحضري به للصقر: "ده عمى وعم الناس كلها عميد لاعبي العالم أحمد حسن الصقر"، وعلق أحمد حسن على الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" قائلا :"ربنا يديم العشره الحلوة يا أسطورة مصر وأفريقيا والعالم شريك الإنجازات".



احمد حسن والحضري

وظهر أحمد حسن وعصام الحضرى، فى مقطع الفيديو أثناء استمتاعهما بوقتهما بأحد الكافيات برفقة أصدقائهم، حيث كان يجلس على نفس طاولتهم شخص آخر، وهو الذى كان يصور مقطع الفيديو الذى ظهر فيه حارس مرمى والأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، أثناء مدحه فى الصقر أحمد حسن، ومن ناحية أخرى، جدد النجم عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اعتذاره لإدارة نادى النجم الساحلى التونسى، عن تولى منصب مدرب حراس المرمى للفريق، مؤكدا أن ظروفا طارئة وخارجة عن إرادته جعلته يرفض هذه المهمة.

وكتب الحضرى، عبر حسابه على انستجرام: "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادى النجم الساحلى التونسى، لثقتكم الغالية فى اختيارى ضمن الجهاز الفنى الجديد للفريق، ولكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتى أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتى، أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهاز فنى جديد".

وكان الحضرى، شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع "انستجرام" بصورة له مع البرازيلى جوزفان فييرا، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، معلقا عليها قائلا "صديقى المدرب القدير فييرا.. سعيد بلقائك فى مصر ونورت مصر كلها".

وكشف عصام الحضرى، عن فشل المفاوضات بينه وبين نادى النجم الساحلى التونسى لتدريب حراس مرمى الفريق، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، مضيفا فى تصريحات لبرنامج مساء أون على قناة أون تايم سبورت 2: "المفاوضات فشلت بسبب مرض والدتى وعدم قدرتى على مفارقتها والسفر لتونس وكان هو السبب فى فشل توليه المهمة".

وقال الحضرى إنه يرتبط بعلاقة قوية مع فييرا، المدير الفنى للنجم الساحلى، وهو من قاد المفاوضات معه، وعن العروض المحلية أكد أنه تلقى عرضا فى الموسم الماضى من المقاصة إلا أنه فضل تأجيل المهمة، وما زال يدرس بعض العروض المحلية التى تلقاها مؤخرا.