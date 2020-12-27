شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي الصفقة الأكثر إثارة للجدل فى حصاد 2020 الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانتقالات الصيفية الأخيرة قبل انطلاق الموسم الكروى 2020-2021، شهدت العديد من المفاجآت الكبرى بين الثلاثى الأهلى والزمالك وبيراميدز، بالإضافة إلى كثرة التدعيمات فى الأندية الأخرى، وتحديدا الأندية الصاعدة على رأسها سيراميكا، ولكن تبقى صفقة انتقال رمضان صبحى إلى الفريق السماوى أهم الصفقات التى تسببت فى ضجة كبرى خلال العام الحالى الذى يلملم أوراقه الأخيرة.

ويرصد ”الخليج 365” أهم الصفقات الكبرى التى أبرمتها الأندية خلال 2020 فى التقرير التالي:

رمضان صبحي يبحث عن طموح جديد

البداية مع رمضان صبحي الذي فاجأ الجميع بترك الأهلى بعد نهاية إعارته من هيدرسفيلد والانتقال إلى بيراميدز مقابل 3 ملايين إسترلينى حصل عليها ناديه الإنجليزي، فى واحدة من الصفقات غير المتوقعة، والتى أصبحت وقتها حديث الصباح والمساء.

كانت صفقة انتقال رمضان صبحي صدمة كبرى لجماهير الأهلى التى كانت تراه أحد أبناء النادى الذين من الصعب التفريط فيه بسهولة، لكن جناح بيراميدز الحالى فضل خوض تجربة جديدة بعيدا عن القلعة الحمراء، وهو ما جعل اللاعب يقع تحت ضغوط كبيرة منذ انطلاق الموسم الجديد بسبب الهجوم من الجمهور الأهلاوى ضده على ساحات السوشيال ميديا، واتضح ذلك جليا خلال أول مباراة لفريقه في الدورى أمام الاتحاد السكندرى بعد أن تعرض للطرد لاعتراضه على التحكيم.



رمضان صبحي

نهاية علاقة شريف إكرامي مع الأهلى

لم تتوقف صفقات بيراميدز مع نجوم الأهلى عند محطة رمضان صبحي، حيث لحق به شريف إكرامى حارس الفريق الأحمر السابق بعدما أصدر بياناً خلال فترة قيادة السويسري رينيه فايلر للفريق، أكد فيه أن علاقته بالقلعة الحمراء انتهت، وسيخوض تجربة أخرى مع الموسم الجديد.

إكرامى كان من المفترض أن يستمر مع الأهلى لنهاية موسم 2019-2020، إلا أن توجيه اتهامات له بأنه المحرض الرئيسي لعدم استمرار رمضان صبحي داخل قلعة الجزيرة أدى إلى توجيه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الشكر للحارس الدولى الذي أعلن انضمامه إلى بيراميدز بعدها لمدة ثلاثة مواسم، يحصل فى الموسم الأول على 12 ملايين جنيه والثاني 13 مليونا والثالث 14 مليونا.



شريف إكرامى

أحمد فتحي يخرج من الباب الكبير

الصفقة الثالثة من الأهلى إلى بيراميدز كانت بعدما أبلغ أحمد فتحي الظهير الأيمن إدارة ناديه بعدم تجديد عقده ورغبته فى الانتقال إلى الفريق السماوي، واحترم مسؤولو القلعة الحمراء رأيه، واستمر يشارك مع الفريق حتى آخر لحظة في عقده، وكانت آخر مباراة خاضها أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



أحمد فتحي

أحمد الشيخ إلى بيراميدز بعد أزمة الزمالك

عقب نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة، أعلن الأهلى عن فسخ تعاقده مع أحمد الشيخ الذي استقر بعدها على الانضمام إلى الزمالك، لكن الصفقة توقفت في الأمتار الأخيرة بعدما تراجع مسؤولو القلعة البيضاء عن الصفقة، ليغير اللاعب وجهته وينضم إلى بيراميدز فى الساعات الأخيرة قبل إغلاق الميركاتو الصيفى.



أحمد الشيخ

​كهربا صفقة شتوية مثيرة للجدل

وكان من أهم الصفقات التي أثارت جدلاً أيضا خلال 2020 هى انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى الأهلى قادما من أفيش البرتغالى بالميركاتو الشتوي الماضي، بعد فسخ اللاعب فى وقت سابق عقده مع الزمالك من طرف واحد، ووصلت الأزمة إلى ساحات المحاكمة الرياضية الدولية، وصدر قرار بتغريم نجم القلعة الحمراء الحالي لصالح القلعة البيضاء.



كهربا

صفقات الأهلي والزمالك الصيفية

في حين أن الأهلى لم يبرم صفقات كثيرة بالميركاتو الصيفي، حيث اكتفي بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر من فريق المقاولون العرب لمدة 5 مواسم مقابل 20 مليون جنيه مع وضع شرط 20% من إعادة البيع.

وتعاقد الأهلى أيضًا مع المدافع بدر بانون من الرجاء المغربي لمدة 3 مواسم مقابل مليوني دولار، بالإضافة إلى التعاقد مع أحمد رمضان "بيكهام" من وادي دجلة مقابل 12 ونصف مليون جنيه.

أضف إلى ذلك استعادة الأهلى مجموعة من اللاعبين المعارين، وهم، أكرم توفيق وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف وناصر ماهر.

وسار الزمالك على نفس درب الأهلى، حيث لم يتعاقد سوى مع الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق الصفاقسي، بالإضافة إلى استعادة أحمد فتوح الظهير الأيسر بعد نهاية إعارته لنادي سموحة السكندري.



بدر بانون

عاشور وصالح جمعة فى تحدى جديد

ومن أهم الصفقات التي حدثت في الموسم الماضي، هي رحيل حسام عاشور عن الأهلى، حيث إنه الاتفاق على عدم تجديد عقده والاعتزال، دخل اللاعب فى صدام شديد مع إدارة القلعة الحمراء بسبب مهرجان الاعتزال، لينتهى به المطاف بالانتقال للاتحاد السكندري بمباركة من حسام حسن المدير الفنى لزعيم الثغر.

وجاء رحيل صالح جمعة عن الأهلى بعد فسخ تعاقده بالتراضي من أهم الأحداث أيضًا، حيث انتقل إلى سيراميكا الذى ضم كوكبة كبيرة من الصفقات، أبرزها محمد إبراهيم لاعب الزمالك والمقاصة السابق.