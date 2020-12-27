شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقرر منح حسام عاشور "شارة القيادة" أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى، منح شارة القيادة للاعبه حسام عاشور أمام الأهلى غدا في اللقاء المقرر بينهما ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من باب تكريم اللاعب الذى رحل عن القلعة الحمراء عقب نهاية عقده مع الفريق الموسم الماضى بعد رحلة عطاء استمرت قرابة الـ20 عاما .

كان لقاء الأهلى والاتحاد تأجل نظرا لخوض المارد الأحمر لقائه في ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا امام سونديب بطل النيجر والذى حقق فيه الأهلى الفوز بهدف مقابل للاشئ وكان مقرر مواجهة الأهلى غدا أمام الزماكل قبل ان يصدر اتحاد الكرة قرارا بتاجيل لقاء القمة واقامة مباراتي الأهلى امام الاتحاد ، والزمالك أمام سموحة بدلا من إقامة القمة .

ويسعى حسام حسن لاستغلال حالة الإرهاق التي يعانى منها لاعبو الأهلى نظرا لتلاحم الموسم الجديد مع القديم وعدم حصول اللاعبين على الراحة الكافية لتحقيق مفاجأة تثلج قلوب جماهير الإسكندرية بعد ظهور الفريق بشكل جيد في بداية المسابقة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف على ملعبه في الجولة الأولى ، ثم التعادل أمام سموحة بهدف لمثله .

من ناحية آخرى أجرى محمود شعبان، مدافع نادى الاتحاد السكندرى، عملية جراحية أمس السبت، استمرت أكثر من ساعة ونصف بعد إصابة اللاعب بكسر فى الساق ، ومن المقرر أن يظل مدافع سيد البلد تحت الملاحظة لمدة يومين قبل العودة مرة أخرى للإسكندرية، والحصول على إجازة لمدة لا تقل عن 3 أشهر يخضع خلالها لبعض التدريبات المنزلية.

وحرص محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على زيارة المدافع محمود شعبان فور خروجه من العمليات للاطمئنان على حالته الصحية والنفسية.