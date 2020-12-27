ميسي يغيب عن برشلونة في مواجهة إيبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة سيغيب عن مواجهة إيبار، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن فريق برشلونة عاد إلى التدريبات صباح اليوم الأحد بعد حصولهم على راحة سلبية مدتها أربعة أيام للاحتفال بأعياد الميلاد وسط غياب ليونيل ميسي.

وأضافت أن قائد برشلونة سيمدد أجازته في روزاريو بإذن من الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق، على أن يعود إلى تدريبات البارسا بعد مواجهة إيبار.

وفي ظل غياب ميسي، اعتمد كومان على باقي الفريق في التدريبات باستثناء كل من جيرارد بيكيه وأنسو فاتي وسيرجي روبيرتو الغائبين بداعي الإصابة.

وشهدت التدريبات مشاركة الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد تعافيه من الإصابة وإعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة، وقد يكون ضمن قائمة برشلونة في لقاء إيبار.

يذكر أن ميسي سافر إلى روزاريو مباشرةً بعد مباراة بلد الوليد يوم الثلاثاء الماضي التي انتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة وشهدت تسجيله هدف حطّم به رقم الأسطورة البرازيلي بيليه بتسجيل 644 هدفا بقميص البلوجرانا.