لاعب ليفربول السابق: دعونا نستمتع بما يقدمه صلاح قبل رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

دافع داني ميرفي لاعب ليفربول وتوتنهام السابق، عن موقف الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز بشأن التصريحات التي ألمح خلالها إلى احتمالية رحيله عن ملعب آنفيلد خلال الفترة المقبلة.

وأثارت المقابلة الصحفية لصلاح مع صحيفة "آس" الإسبانية، الجدل حول مستقبل لاعب منتخب مصر في ليفربول، حيث أكد البالغ من العمر 28 عامًا أن كل شيء قد يحدث في المستقبل، ملمحًا لرغبته في اللعب لقطبي إسبانيا سواء كان ريال مدريد أو برشلونة.

تصريحات "مو" لم تمر مرور الكرام على وسائل الإعلام خاصة الإنجليزية منها، وبدأ البعض يتكهن بأن ليفربول بدأ البحث عن البديل، بينما شدد البعض الآخر على أن إدارة النادي الإنجليزي بصدد تحسين عقد صلاح.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال ميرفي: "كل ما فعله صلاح هو عدم التأكيد على التزامه بإكمال مسيرته في ليفربول، كما لم يغلق الباب تمامًا أمام الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد".

وأضاف: "بصفتك أحد معجبيه ، فأنت تريد منه أن يبرز انتماؤه ويسقط -بكل صراحة- أي تكهنات تتعلق برحيله، ولكن إذا فكرت في الأمر من وجهة نظره، فموقفه مفهوم".

وتابع: "لم ينشأ في إنجلترا، ربما ترغب عائلته في العيش في مناخ أكثر دفئًا أو ثقافة مختلفة، بالنسبة لي لو كنت اختيارًا مضمونًا مثل صلاح لليفربول لظللت معهم إلى الأبد، لكن من الطبيعي أن يُترك للاعبون خياراتهم".

وواصل: "أعتقد أن الحكم على اللاعبين يكون من خلال أدائهم في أرض الملعب ولا يمكن لأحد توجيه اللوم لصلاح منذ انضمامه إلى النادي".

وأتم: "إنه يقدم أداء رائع، علينا أن نركز على ذلك بدلاً من تسليط الضوء على ما قد يحدث أو لا يحدث في المستقبل، دعونا نستمتع به قدر المستطاع قبل رحيله عن الفريق".