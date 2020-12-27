خالد الغندور لبيراميدز بعد عرض الـ100 مليون: عيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت قناة الزمالك أن مصطفى محمد مهاجم الفريق تلقى عرضا من بيراميدز يحصل بموجبه على راتب يصل إلى 100 مليون جنيه في ثلاثة مواسم.

وقال الإعلامي خالد الغندور في برنامجه "زملكاوي": "قبل وصول عرض سانت إيتيان الفرنسي لضم مصطفى محمد، تقدم بيراميدز بعرض للاعب براتب 30 مليون جنيه في الموسم، أي ما يوازي 100 مليون جنيه في ثلاثة أعوام".

وأضاف: "مصطفى محمد رد عليهم بالرفض بالتأكيد، خاصةً أنه يرفض فكرة اللعب في مصر إلا لنادي الزمالك، وأنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي".

وأكمل: "أقول لمسؤولي لبيراميدز (عيب)، من حقك أن تتفاوض مع لاعب لو عقده منتهي أو يتبقى ستة أشهر على نهايته، ولا يصح أن تتفاوض مع لاعب يرتبط بعقد مع النادي".

وأتم الغندور قائلا: "غير صحيح أيضا ما تردد عن توقيع يوسف أوباما لبيراميدز، خاصةً أن اللاعب اتفق مع الزمالك على تجديد عقده وينتظر مقدم التعاقد وسيوقع خلال أسبوع، مع العلم أن عقده سينتهي في شهر أغسطس المقبل".

وكان الزمالك طلب الحصول على مبلغ ستة ملايين دولار لبيع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا عدم وصول عرض رسمي لضم اللاعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة غدا الإثنين على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

يُذكر أن الفريق الأبيض بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.