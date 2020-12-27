"ساند النادي سراً".. سليمان يكشف ما قام به رئيس الزمالك الجديد للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرص أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على توجيه رسالة لجماهير القلعة البيضاء، وكشف مساهمات ومساعدات المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة التي تُدير الزمالك.

وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الساعات الماضية، تعيين اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي في منصب رئيس اللجنة التي تُدير نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

وتوفي منذ أيام المستشار أحمد البكري الذي تم تعينه رئيساً للجنة التي تُدير نادي الزمالك، ليُعلن وزير الشباب والرياضة تعيين اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيسا للقلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وكتب أحمد سليمان الذي أعلن مؤخراً نيته الترشح لرئاسة الزمالك في الانتخابات المقبلة عبر حسابه على "فيسبوك" "خالص التهنئة للواء اركان حرب عماد عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع ورئيس القضاء العسكري السابق بتعيينه رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك لاستكمال مسيرة الراحل المحترم المستشار أحمد البكري".

وتابع "حرصت على زيارته في مكتبه بصحبه مهندس مصطفى بدوى اكتر من مره لإنهاء القضايا الخاصة بمشجعي الزمالك، هذا الرجل له مواقف سابقة بسبب زملكاويته الشديدة".

وأكمل "كان له دور هام في إنهاء تلك الأزمات وجميعها كان سراً، وراعى فيها ظروف الجماهير وأسرهم فى حدود القانون والحالات الإنسانية، لكن حان الوقت ليعرف الجمهور دور هذا الرجل المحترم وما قام به".

واستمر "وكان له دور في تقسيط مديونية الزمالك الناتجة عن تلفيات ستاد برج العرب أكثر من مرة".

واختتم "رسالتي لجمهور الزمالك بألا تقلقوا على النادي، كل الأمور الإدارية والفنية وكل ملفات فريق الكرة ستنتهي في أسرع وقت لأن من ساند ودعم النادي وجماهيره في السر لن يتردد في فعل ذلك أضعاف وأضعاف حالياً وبعدما أصبح رئيساً للنادي".