بالأرقام.. هدف يفصل صلاح عن معادلة ماني في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يأمل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في مواصلة تألقه خلال شهر ديسمبر الجاري حين يستضيف الريدز فريق وست بروميتش ألبيون على ملعب "آنفيلد" مساء اليوم الأحد بالأسبوع الـ15 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى صلاح للتسجيل للمباراة السادسة على التوالي في جميع المسابقات، بعدما زار شباك كل من وولفرهامبتون، فولهام، توتنهام وكريستال بالاس بآخر أربع جولات للدوري الإنجليزي، بجانب ميتييلاند الدانماركي في دوري الأبطال.

وسجل صاحب الـ28 عاما هدفين ضد كريستال بالاس ليتصدر هدافي بريميرليج برصيد 13 هدفا، بفارق هدفين أمام كل من سون هيونج مين ودومينيك كالفيرت ليوين وجيمي فاردي، لاعبي توتنهام وإيفرتون وليستر على الترتيب.

وباتت تلك الانطلاقة هي الأفضل لصلاح في بريميرليج، حيث سجل 10 أهداف في أول 13 مباراة بأول موسم له مع ليفربول 2017-18، بينما سجل سبعة أهداف في نفس الفترة خلال الموسمين الماضيين 2018-19 و2019-20.

وتخطى صلاح العديد من أساطير الساحرة المستديرة في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما بلغ رصيده التهديفي في البطولة 88 هدفا حتى الآن، بواقع هدفين مع فريقه السابق تشيلسي و86 هدفا مع ليفربول.

ويحتل صلاح المركز الـ40 في قائمة الهدافين التاريخيين لبريميرليج، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 84 هدفا مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي السابق، الذي سجل 85 هدفا، والأسطورة الهولندي المعتزل دينيس بيركامب أيقونة أرسنال، صاحب الـ87 هدفا.

وأصبح صلاح على بعد هدف هدف وحيد من معادلة زميله السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول، الذي يحتل المرتبة الـ39 في القائمة التاريخية لهدافي بريميرليج برصيد 89 هدفا.

وأحرز ماني 21 هدفا بقميص ساوثهامبتون في موسمي 2014/2015 و2015/2016، قبل أن يسجل 68 هدفا بقميص ليفربول حتى الآن منذ انتقاله للريدز في موسم 2016/2017.

واحتاج صلاح 134 مباراة لتسجيل 88 هدفا في بريميرليج، فيما أحرز ماني 89 هدفا في عدد مباريات أكثر (207 مباراة).

واقترب النجم المصري بقوة من الإنجليزي رحيم ستيرلنج، نجم مانشستر سيتي الحالي، الذي يحتل المركز الـ38 بين هدافي بريميرليج على مدار التاريخ برصيد 90 هدفا، بواقع 18 هدفا مع فريقه السابق ليفربول و72 مع السيتي حتى الآن.