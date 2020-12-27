"مساعد سابق لوزير الدفاع".. من هو رئيس لجنة إدارة الزمالك الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الساعات الماضية، تعيين اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي في منصب رئيس اللجنة التي تُدير نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت في وقت سابق إيقاف عمل مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن عدد من المخالفات.

وتوفي منذ أيام المستشار أحمد البكري الذي تم تعينه رئيساً للجنة التي تُدير نادي الزمالك، ليُعلن وزير الشباب والرياضة تعيين اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيسا للقلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

من هو عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة التي تُدير الزمالك؟

- مواليد 16 ديسمبر 1957 - محافظة القاهرة.

- تخرج من كلية الحقوق عام ١٩٧٨- ثم التحق بالكلية الحربية "ضباط متخصصين".

- حصل على ماجيستير المعاملات الدولية القانوينة التجارية واللوجيستيات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- تدرج بالوظائف القضائية بالنيابة والمحاكم العسكرية حتى تولى منصب المدعي العام العسكري.

- عُين رئيساً لهيئة القضاء العسكري حتى عام ٢٠١٩.

- شغل منصب مساعد وزير الدفاع.

- عُين عضواً باللجنة القضائية التي تُدير نادي الزمالك بتاريخ ٧/١٢/٢٠٢٠ - حتى تولى رئاسة النادي بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٠ خلفاً للمستشار الراحل أحمد البكري.

وفي أول رسالة له بعد تولي رئاسة إدارة نادي الزمالك، قال المستشار عماد عبدالعزيز "إن شاء الله ربنا يكرم اللجنة والجميع متكاتف من أجل إعلاء إسم نادي الزمالك ويتواجد في مكانته الطبيعية".

واختتم رسالته "أقول لجماهير نادي الزمالك اطمئنوا، نحن هنا من أجل اسعادكم وتحقيق رغباتكم، جميع أعضاء اللجنة واللجنة التنفيذية ولجنة الكرة، كل ما يشغلنا هو اسعاد جماهير الزمالك".