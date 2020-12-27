ميدو يعلن سلبية مسحة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365: أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لناديي الزمالك ومصر للمقاصة، سلبية العينة الخاصة به بفيروس كورونا. وأجرى ميدو مسحة طبية خلال الأيام القليلة الماضية بعدما مرض والدته. وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا اللي نزلت وديت أمي المستشفى واختلطت بناس كتير عندها كورونا.. الحمد لله النهارده طلعت نتيجة المسحه سلبية".

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