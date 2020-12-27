ميسي يكشف مدربيه الأفضل.. وأحد أمنياته مع عائلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أثنى الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، على مدربيه السابقين بيب جوارديولا ولويس إنريكي، مشيرًا إلى أنهما الثنائي الأفضل في مسيرته الكروية.

وقال ميسي، في مقابلة مع قناة "La Sexta" سيتم إذاعتها لاحقا: "جوارديولا لديه أسلوبه المميز، إنه يجعلك ترى الأشياء بطريقة رائعة وكيفية الإعداد للمباريات ويعلمك كيف تدافع وكيف تهاجم".

وأضاف: "كنت محظوظا بالعمل تحت قيادة بيب جوارديولا ولويس إنريكي، فهما أفضل مدربين وساعداني في التطور والتحسن على الصعيد البدني والذهني، كما استفتدت منهما على المستوى الفني".

كما تحدث صاحب الـ33 عاما عن حياته الشخصية قائلا: "أنا محظوظ بسبب كل ما مررت به، ولكن هناك أوقات أرغب خلالها في عدم الكشف عن هويتي".

وأوضح: "أرغب في أن أكون قادرًا على الاستمتاع بالذهاب إلى التسوق في الشارع أو السينما أو المطعم، خاصة عندما أكون مع أطفالي".

وكان ميسي تحدث عن النهاية السيئة للموسم الماضي في تسريبات سابقة من مقابلته مع القناة الإسبانية قائلا: "الآن أنا بخير، لقد مررت بوقت سيء للغاية في الصيف الماضي بسبب نهاية الموسم وما حدث بعد ذلك".

وواصل: "أشعر أنني بحالة جيدة، أنا متحمس وأعلم أن برشلونة يمر بوقت عصيب على مستوى النادي والفريق، لكنني متحمس للتحدي والمنافسة على جميع الألقاب".

يُذكر أن مقابلة ميسي سيتم إذاعتها كاملةً مساء اليوم الأحد في تمام الساعة (21:25) بتوقيت إسبانيا (22:25 بتوقيت مصر)، وينتظر الجميع معرفة إجابته على السؤال الأبرز: "هل يستمر النجم الأرجنتيني مع برشلونة؟".