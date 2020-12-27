تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست بروميتش في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، يلتقي ليفربول مع نظيره وست بروميتش ألبيون على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب بريميرليج برصيد 31 نقطة (جمعها بعد مرور 14 جولة)، بينما يتواجد بروميتش في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 7 نقاط فقط.

ويدخل بروميتش مباراة اليوم تحت قيادة مدربه الجديد سام ألاراديس الذي يسعى لتصحيح مسار الفريق بعد إقالة سلافن بيليتش عقب التعادل الإيجابي أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ13 بهدف لكل منهما.

وخاض ألاراديس أولى مبارياته كمدرب لبروميتش أمام أستون فيلا، ونال باجيز الهزيمة بثلاثية دون رد في مباراة الجولة الـ14.

تشكيل ليفربول المتوقع اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، جويل ماتيب، فابينيو، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، جيجي فينالدوم، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيل بروميتش المتوقع اليوم

حراسة المرمى: سام جونستون

خط الدفاع: دارنيل فورلونج، سيمي أجايي، دارا أوشي، كيران جيبس

خط الوسط: رومين سويرز، مات فيليبس، ماتيوس بيريرا.

خط الهجوم: كونور جالاجير، جرادي ديانجانا، كارلان جرانت.