موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش اليوم في البريميرليج والقنوات الناقلة

يواجه فريق ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح، نظيره وست بروميتش ألبيون، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

إقرأ أيضًا.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 ديسمبر والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ووست بروميتش :

تنطلق مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست بروميتش

ألبيون :

ستكون مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون، اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإنجليزي منقولة بشكل مباشر عبر قناتي beIN Sports HD 1،beIN Sports HD 2، بصوت المعلق خليل البلوشي.

يحتل حامل اللقب الصدارة برصيد 31 نقطة من 14 مواجهة له في البريميرليج، بفارق 4 نقاط فقط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي، أما وست بروميتش فيقع في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط، وتلقى هزيمة من أستون فيلا في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.

قد يحصل ليفربول على ثلاث نقاط سهلة من هذه المباراة، وهو بالتأكيد في حاجة لهم للحفاظ على الصدارة.

ويخوض ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعد الفوز الساحق الذي حققه الفريق على كريستال بالاس بسباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سيلهرست بارك"، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، يرغب فريق وست بروميتش ألبيون في تحقيق نتيجة إيجابية بالمباراة وإيقاف نزيف النقاط، من اجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" مرة أخرى.

ويعاني فريق وست بروميتش ألبيون من تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، آخر الهزيمة القاسية أمام أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.