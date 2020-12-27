رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك: نسعى لإسعاد جماهير النادي

أكد المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن العمل خلال الفترة المقبلة سيكون لإعلاء قيمة القلعة البيضاء بالعمل مع الأعضاء المنوط بهم قيادة النادي حالياً.

أضاف، أن الهدف الأسمى الذي ستعمل اللجنة من أجله هو إسعاد الجماهير التي تحيط الزمالك بحب كبير.

وذكر رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن العضو الثالث

في اللجنة، سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تعيين المستشار عماد عبدالعزيز رئيسًا للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خلفاً للمستشار الراحل أحمد البكري، الذي وافته المنية الخميس الماضي.‏