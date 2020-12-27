صالات الإسماعيلى يقترب من المربع الذهبى بانتصار على القنايات

حقق فريق كرة الصالات بالنادي الإسماعيلى فوزا على القنايات بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب صالة جامعة الزقازيق. أحرز الاهداف ريكا العركى هدفين ومعتز بالله سامى هدف ومحمد اوبس هدف، ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى ١٠ نقاط ويقترب من المربع الذهبى. المربع الذهبى. ويقود الفريق فنيا محمود خليل مديرا فنيا وسامح البنا مدربا عاما وسيد عيد مدرب وتهامى مصطفى ادارى ومحمد عثمان وعزت هشام علاج طبيعي.

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