طارق العشري يدرس مباريات الاتحاد السكندري

يعكف طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش، على دراسة مباريات الاتحاد السكندرى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى زعيم الثغر قبل مواجهته المقرر لها السبت المقبل 2 يناير بالجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز باستاد جهاز الرياضة العسكرى.
ويسعى "العشري" لوضع خطة استعادة توازن الفريق بالدورى بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق منذ الدوري وتجمد رصيد الجيش عند نقطة واحدةبعد مرور 4 جولات من البطولة حيث تلقى الفريق ثلاث هزائم وتعادلا وحيدا ولم يعرف طعم الفوز.
وفضل الدكتور هانى درويش، رئيس الجهاز الطبى بطلائع الجيش، منح اللاعب على الفيل راحة من التدريبات والمباريات خلال هذه الفترة على أن يخضع لاختبار اليوم الأحد لمعرفة حالته ومصيره من مواجهة الاتحاد السكندرى بعدماتعرض لكدمة شديدة فى الكتف خلال إحدى التدريبات.
ومنح طارق العشرى، لاعبى الفريق راحة 48 ساعة من التدريبات عقب الخسارة من غزل المحلة نظراً لوجود متسع من الوقت قبل مواجهة الاتحاد السكندرى، حيث يستأنف الفريق تدريباته غداً الاثنين، على استاد جهاز الرياضة العسكري.
ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه محمد ناصف الظهير الأيسر للفريق فى مواجهة الاتحاد السكندرى بعدماغاب عن مباراة غزل المحلة بداعى الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث في لقاء مصر المقاصة الذى خسره الطلائع بهدفين مقابل هدف.
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