اليوم.. أسوان يخضع لتحليل "رابيد تيست" استعدادًا للإسماعيلي

يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة سامى الشيشينى تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة النادى الإسماعيلى، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأغلق الجهاز الفنى لفريق أسوان صفحة الخسارة

الأخيرة من الجونة، بهدف نظيف فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدورى الممتاز.

ويعمل الشيشينى على معالجة الأخطاء الدفاعية قبل مواجهة الاسماعيلى، وشدد الشيشينى على أهمية عدم التعرض لخسارة جديدة فى تلك المباراة بعد الخسارة فى آخر

جولتين أمام المصرى والجونة.

ويحتل أبناء الجنوب المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بعد الفوز فى أول مباراتين بالدورى على حساب إنبى وطلائع الجيش.

ويغيب سامى الشيشينى عن دكة بدلاء أسوان فى اللقاء المقبل، ذلك بعد تعرضه للطرد فى مباراة الجونة، بعد اعتراضه على قرار حكم المباراة الذى احتسب رمية تماس للجونة كانت من وجهة نظر مدرب أسوان أنها لصالح فريقه.