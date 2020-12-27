علي ماهر يصحح أخطاء المصري قبل مواجهة المحلة

استأنف النادى المصرى تدريباته فى معسكره المغلق ببرج العرب استعدادا للمواجهة الخامسة فى بطولة الدورى الممتاز أمام غزل المحلة والمقرر لها الأربعاء القادم.

وعكف على ماهر المدير الفنى وجهازه المعاون على مشاهدة مباراة الفريق الأخيرة أمام مصر المقاصة والتى إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ودرس الجهاز الفنى أداء اللاعبين الذين شاركوا فى المباراة والأخطاء التي كانت واضحة من بعض اللاعبين وظهورهم دون المستوى ولم يرضى أدائهم جماهير المصرى، وعقد "ماهر"

لقاءا مع اللاعبين طالبهم بالتركيز فى المباراة القادمة بعدما ظهر فقدان التركيز والتهور من بعضهم، وأشاد المدير الفنى بأداء البعض الآخر، وطالب من اللاعبين عدم التسرع الذى كان واضحا والرعونة فى إستلام الكرة وعدم أداء المهام المكلفين بها.

من جانبه أكد على ماهر المدير الفنى للفريق أن مباراة المقاصة لم تكن سهلة كما يتوقعها البعض فالفريق يضم عناصر

متميزة وخبرات عديدة ومعهم مدير فنى على مستوى عال، وإهدار الفرص فى بداية اللقاء أثر على تركيز بعض اللاعبين خاصة المهاجمين وكل مباراة لها حساباتها وطريقتها ونسعى جميعا لتحقيق أفضل النتائج وجمع أكبر عدد من النقاط للبقاء مع فرق المقدمة ونحن مازلنا فى بداية الدورى والمشوار مازال طويلا ويحتاج الدعم والمساندة وكلنا هدفنا إسعاد الجماهير وتحقيق الفوز فى كل المباريات ولا يتمنى مدير فنى أو لاعب الهزيمة أو الظهور دون المستوى.

وأدى الفريق التدريبات الخفيفة للاعبين المشاركين فى المباراة الأخيرة والتدريبات المكثفة للبعض الآخر فيما أدى حراس المرمى تدريبات منفردة.