جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 ديسمبر والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد، 27/12/2020، إذ تقام مباراة واحدة في الدوري المصري، ومواجهات في الدوري الإنجليزي والفرنسي، بالإضافة إلى لقاءات قوية في الدوري السعودي.

ففي الدوري المصري يواجه فريق بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا، على ملعب ستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وفي الدوري الإنجليزي تقام عددًا من المواجهات على رأسها مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

كما تقام 5 مباريات في الدوري السعودي على رأسها مباراة الأهلي والرائد.

موعد مباراة الدوري المصري

تنطلق مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة ON Time Sports 1 HD.

تنطلق مباراة ليدز يونايتد وبيرنلي في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن

تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناتي beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة وست هام يونايتد وبرايتون في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن

تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناتي beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن

تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناتي beIN Sports HD 1،beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة ولفرهامبتون وتوتنهام هوتسبير في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن

مواعيد مباريات الدوري السعودي

تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناتي beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة أبها والوحدة في تمام الساعة الثالثة إلا ثلث ظهرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة إلا ثلث عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن

تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة KSA Sports 2 HD.

تنطلق مباراة العين والتعاون في تمام الساعة الثالثة إلا ربع ظهرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة إلا ربع عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن

تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة KSA Sports 1 HD.

تنطلق مباراة الفتح والفيصلي في تمام الساعة الرابعة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن

تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة KSA Sports 4 HD.

تنطلق مباراة الرائد وأهلي جدة في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن

تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة KSA Sports 3 HD.

تنطلق مباراة القادسية والاتفاق في تمام الساعة السابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن

مواعيد مباريات الدوري التونسي

تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة KSA Sports 1 HD.

النجم الساحلي ضد الاتحاد المنستيري على قناة Alkass Four HD.

الملعب التونسي ضد مسقبل الرجيش.

الترجي الرياضي ضد اتحاد بن قردان على قناة Television Tunisienne 2.

وتنطلق الثلاث مباريات في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.