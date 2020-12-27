انطلق اليوم معسكر المنتخب الاول لكرة اليد استعدادا لبطولة العالم المقرر انطلاقها 13 من الشهر المقبل بمشاركة 32 دولة. ويستمر معسكر المنتخب حتي الخميس المقبل، واستقر المدير الفني الاسباني روبيرتو جارسيا علي ضم 27 لاعبا هم : في حراسة المرمي .. كريم هنداوي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد عبد الرحمن حميد في مركز الجناح الايسر .. عمر الوكيل - احمد مؤمن - احمد سيسه في مركز الجناح الايمن .. محمد سند - اكرم يسري - عمر سامي علي الدائرة .. محمد ممدوح هاشم -ابراهيم المصري - خالد وليد - احمد عادل - وسام نوار - خالد وليد - احمد عادل - وسام نوار في مركز المدافع الايسر .. علي زين - يحيي الدرع - حسن قداح في مركز صانع الالعاب .. احمد هشام - اسلام حسن - احمد خيري - سيف الدرع في مركز المدافع الايمن .. احمد الاحمر - يحيي خالد - محسن رمضان - مصطفي بشير - مصطفي خليل _ عبد الرحمن فيصل

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة معسكر منتخب اليد استعدادا للمونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.