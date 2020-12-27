شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يشيد بجوارديولا وأنريكي ولا يذكر كومان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

انتقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مدربه الهولندي كومان ضمنياً، بعد وصفه مدربيه السابقين الإسبانيين بيب جوارديولا ولويس أنريكي بأفضل من عمل معهما في الكامب نو، وقال نجم برشلونة الفائز بالألقاب مع جوارديولا مدرب مانشسترسيتي الحالي ومع أنريكي مدرب منتخب إسبانيا حالياً في تصريح مؤخراً: «بيب يمتلك شيئاً مميزاً ويجعلك ترى جوانب اللعبة بطريقة واحدة، يستعد للمباريات هجومياً ودفاعياً ويقول لك بالضبط كيف ستسير المباراة وكيف يتوجب عليك أن تهاجم كي تفوز، كنت محظوظاً لأتمرن مع جوارديولا وأنريكي، إنهما الأفضل وساعداني كي أتطور بدنياً وذهنياً وعلماني التكتيك بحكمة».

وعن إرساله طلب انتقال عبر الفاكس في الصيف قال ميسي: «أنا بخير الآن، هذا صحيح وعشت فترة عصيبة في الصيف نتيجة لما حدث في الموسم الماضي واستمر الشعور حتى بداية هذا الموسم لكنني بخير اليوم وأشعر بأن الفريق يكافح من أجل الألقاب وأشعر بالسعادة، أدرك جيداً أن النادي يمر بفترة صعبة سواء على صعيد الإدارة أو الفريق، كل ما يدور في فلك برشلونة صعب لكنني أتطلع للأمام»، وتفصل برشلونة بعد بداية ضعيفة هذا الموسم عن المتصدر 8 نقاط وحجز مكاناً في الدور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا وتصريحات ميسي لن تعجب بالتأكيد مدربه كومان خصوصاً مع تكهنات برغبة مانشستر سيتي في ضمه.

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