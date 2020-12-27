شكرا لقرائتكم خبر عن الشهري ينقذ الهلال من خسارة الكلاسيكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقذ المهاجم البديل صالح الشهري فريقه الهلال من الخسارة أمام ضيفه الاتحاد بإدراكه التعادل 1-1 السبت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في قمة المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان الاتحاد في طريقه إلى تحقيق فوز ثمين عندما تقدم بهدف عبد الرحمن العبود (20)، لكن الشهري حرمه من ذلك بإدراكه التعادل قبل خمس دقائق من نهاية المباراة وأنقذ فريقه من الخسارة الثانية هذا الموسم.

وعزز الهلال موقعه في الصدارة برصيد 23 نقطة مقابل 15 نقطة للاتحاد الرابع مؤقتاً.

وفي مباريات أخرى أوقف الشباب سلسلة نتائجه السلبية بفوز مهم على ضيفه الباطن 3-1 على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

وسجل البرتغالي فابيو مارتينيس (18) ونواف العابد (48) والأرجنتيني كريستيان غوانكا (78) أهداف الشباب، والأنغولي فابيو أبريو (71) هدف الباطن.

ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة بينما بقي الباطن على رصيده السابق 11 نقطة.

ومنح مارتينيس التقدم للشباب برأسية على يمين الأوروغوياني مارتن كامبانيا (18) وأضاف العابد الثاني مطلع الشوط الثاني إثر خطأ فادح من الحارس كامبانيا (48)، وقلص أبريو الفارق عندما كسر مصيدة التسلل وانفرد بالحارس زيد البواردي ولعب الكرة في المرمى الخالي (71)، لكن غوانكا سجل الهدف الثالث إثر تلقيه كرة من السنغالي ماكيتي (78).

وأهدر النصر فوزاً في المتناول على ضيفه ضمك وسقط في فخ التعادل 2-2 على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وتقدم النصر مرتين بواسطة البرازيلي بيتروس ماثيوس (10 و45+3)، وأدرك ضمك التعادل عن طريق الأرجنتيني سيرخيو فيتور (36) والبرازيلي مايكون بيريرا (خطأ في مرمى فريقه 48).

ورفع كل فريق رصيده إلى 8 نقاط.