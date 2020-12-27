شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون ينتزع الوصافة وأرسنال يستعيد نغمة الانتصارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استغل إيفرتون تعادل ليستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد 2-2 لينتزع المركز الثاني بفوزه الثمين على مضيفه شيفيلد يونايتد 1-صفر، فيما عاد أرسنال إلى سكة الانتصارات بتغلبه على جاره اللندني تشلسي 3-1 السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتابع إيفرتون صحوته بتحقيقه الفوز الرابع على التوالي والتاسع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر وحامل اللقب والذي يستضيف وست بروميتش البيون الأحد في ختام المرحلة، وبفارق نقطة واحدة أمام ليستر سيتي ونقطتين أمام مانشستر يونايتد.

يدين إيفرتون بفوزه إلى مهاجمه الآيسلندي غولفي سيغورسون الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 80.

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