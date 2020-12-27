شكرا لقرائتكم خبر عن منتصر النبراوى رئيس بريزنتيشن يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منتصر النبراوى، رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن وتذكرتى، عن إصابته بفيروس كورونا، وكتب النبراوى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك "الحمد لله على كل حال.. إيجابى كورونا".

وتعرض نجوم ومشاهير الكرة المصرية للإصابة بفيروس كورونا فى الآونة الأخيرة، بالنسبة للنادى الأهلى، فهناك 4 إصابات بفيروس كورونا فى صفوفه، تتمثل فى الثلاثى عمرو السولية ومحمد مجدى قفشة ورامى ربيعة، كذلك المدرب بيتسو موسيمانى، أما الزمالك فلديه 4 إصابات أيضًا، لاعبان اثنان هما محمود علاء وطارق حامد، وكذلك إبراهيم زارع إدارى الفريق، ومحمد الششتاوى أحد أعضاء الطاقم الطبى، والإعلامى سيف زاهر، وعماد متعب نجم الأهلى السابق، كما رصد المقاولون العرب 9 حالات بين لاعبيه.