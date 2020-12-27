شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن قراراته فى أزمة منتخب الشباب الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن اتحاد الكرة قراراته فى أزمة منتخب الشباب وانسحابه من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل، بعدما تسلمت لجنة تقصى الحقائق جميع التقارير المطلوبة من جميع الأطراف وعلى رأسهم جمال محمد على رئيس البعثة فى تونس وربيع ياسين المدير الفنى والدكتور وليد منظور طبيب المنتخب والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول ووليد ماهر القائم بأعمال المدير الإدارى للمنتخب وعادل محفوظ مدير المنتخب.

وأجرى بعض أعضاء لجنة تقصى الحقائق باتحاد الكرة اتصالا هاتفيا بإبراهيم عادل لاعب بيراميدز وقائد منتخب الشباب الذى يتواجد في فندق العزل الصحى حاليا للإستفسار عن الأحداث في تونس التي حرمت المنتخب من المشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، ومنها عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية خلال الرحلة ما تسبب في تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين.