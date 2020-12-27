شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مرعوب من كورونا..والسوشيال ميديا جننتنى بعد إعلان إصابتى بحادث خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن شعوره بحالة الرعب جراء الإصابة من فيروس كورونا فى الأيام الأخيرة ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" مش هاخبى عليكو.. بجد أول مرة من بداية أزمة كورونا أحس أنى عايش فى حالة رعب منها، أغلب اللى حواليا من صحابى وأهلى أصيبوا بالفيروس اللعين، كل واحد لازم يخاف على نفسه وعلى أهل بيته، لما بخرج لأى مكان بحس أنى هرجع بيها".

ويضيف شوبير: "ألف سلامة على زمايلى فى أون سبورت سيف زاهر وعمرو الدسوقى وعلى كل مصابى كورونا، بس فى نفس الوقت مضايق من السوشيال ميديا هتجننى بجد، رغم دورها الرائع فى بعض الأمور لكنها مسرح خصب للشائعات، قالوا شوبير عنده كورونا مرة ومرة ثانية قالوا عمل حادثة خطيرة وفى المستشفى وطلعت بنفسى على الشاشة كدبت ومع ذلك استمرت الشائعة".

وأكمل شوبير: "الاأام دى بقى الشائعات شغالة على التعليم، بيقولك إلغاء الامتحانات وتعليق الدراسة، يا جماعة الدولة لما شافت أن التعليم لازم يوقف وقفوه بدون شائعات، فبلاش نسمع للكلام ده من فضلكم".

وتأكدت إصابة الإعلامى سيف زاهر بفيروس كورونا بعد خضوعة للمسحة التى جاءت نتيجتها إيجابية، بعد شعوره ببعض أعراض الفيروس فى الآونة الأخيرة، ليقرر الطبيب الخاص به عزله بالمنزل مع خضوعه لبروتوكول وزارة الصحة للتعافى من هذا الوباء.

وتعرض نجوم ومشاهير الكرة المصرية للإصابة بفيروس كورونا فى الآونة الأخيرة، بالنسبة للنادى الأهلي، فهناك 3 إصابات بفيروس كورونا فى صفوفه، تتمثل فى الثلاثى عمرو السولية ومحمد مجدى قفشة ورامى ربيعة، أما الزمالك فلديه 4 إصابات أيضًا، لاعبان اثنان هما محمود علاء وطارق حامد، وكذلك إبراهيم زارع إدارى الفريق، ومحمد الششتاوى أحد أعضاء الطاقم الطبي.