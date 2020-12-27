شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: مصطفى محمد مصمم يكرر تجربة صلاح ..وتمديد تعاقد ساسى مطلب شعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام سالم المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم ناديه يصر على الاحتراف الأوروبى لتكرار تجربة محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى، كاشفاً اقتراب ناديه من تمديد تعاقد فرجانى ساسى، وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الشائعات كتير حول مصطفى محمد، رغم أن الزمالك حتى هذه اللحظة لم يصله عرض رسمى للتعاقد مع اللاعب وكلها عروض شفهية لذا إدارة النادى قالت لما يوصل عرض رسمى نبقى نقرر موقفنا".

ويضيف عصام سالم: "مصطفى محمد مستعجل على الرحيل من الزمالك، رغم أنه لعب سنة واحدة للزمالك والنادى اداله كل شىء ومخدش منه حاجة بس هو بيقول أنا ابن النادى وعايز الزمالك يستفيد مادياً ده حقه ولكن بردو يوافق على رحيلى دلوقتى وأنا صغير عشان أكرر تجربة محمد صلاح".

وتابع المتحدث الإعلامى للزمالك: "مصطفى محمد لو ملعبش أمام سموحة محدش يفسرها غلط لإن اللاعب عنده إصابة فى ظهره وينفذ برنامج علاجى تحت إشراف طبيب الفريق ولو لم يشارك بصفة أساسية يبقى لم يتعافى كلياً".

وأردف عصام سالم: "بنتحرك فى كل الاتجاهات لتوفير الأموال اللازمة لتمديد تعاقد فرجانى ساسى الذى يحظى بجماهيرية كبيرة بين عشاق الزمالك وأصبح تمديد تعاقده مطلب شعبى لتعلق الجمهوره به وأكرر أقتربنا من تمديد تعاقده".

وتابع عصام سالم :" قررنا تغيير شكل مجلة الزمالك وسوف تظهر فى ثوب جديد فى 5 يناير المقبل تزامناً مع ذكرى تأسيس القلعة البيضاء ، وسوف نصدر ملف يشمل رصد لكل نجوم الزمالك ورؤساءه وانجازاته بشكل يرضى غرور الزملكاوية".

وعن رحيل أيمن يونس قال عصام سالم: "أيمن يونس نفى أكثر من مرة وقال إنه مكمل لحد إنهاء المهمة التى جاء من أجلها ولما تنتهى سوف يكون وقتها لكل حادث حديث".

وأتم حديثه :" أرحموا الزمالك من الشائعات فى هذه الفترة الصعبة".

ونشبت أزمة بين نادى الزمالك، ومهاجم الفريق مصطفى محمد بسبب رغبته فى الاحتراف الخارجى، وأشارت تقارير صحفية إلى أنه أعلن التمرد على ناديه وغاب عن المران بدون إذن بسبب تمسك اللجنة المؤقتة التى تدير حاليًا ببقائه وعدم السماح له بالاحتراف فى الانتقالات الشتوية

وتلقى مصطفى محمد عرضا للاحتراف من فريق سانت إتيان الفرنسى بقيمة 3.5 مليون يورو وطالب مسئولو الأبيض بزيادة المقابل المادى مما يعنى تعقيد الصفقة أو تأجيل فكرة الاحتراف إلى ما بعد أوليمبياد طوكيو.

إلا أن مصطفى محمد يتمسك بموقفه خصوصا أنه صرح أكثر من مرة برغبته فى خوض تجربة قوية فى أوروبا بعد تألقه مع الأبيض والمنتخب الأوليمبى فى الموسم الماضى وتلقيه أكثر من عرض جيد

وانقسمت الآراء عبر مواقع التواصل ما بين مؤيد لموقف اللاعب الشاب وبحثه عن طموح جديد وآخرين ينتقدونه باعتباره ابن للزمالك ويجب بقائه فى الوقت الراهن.