شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الصقر نجم على الطريقة السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطف الصقر أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني لكرة اليد، الأنظار يوما بعد يوم عبر السوشيال ميديا بنشر صور تبرز الأناقة والشياكة على طريقة نجوم السينما، ودائما ما يظهر النجم أحمد حسن بكل ما هو جديد فى عالم الموضة والفاشون فى التكريمات المختلفة والمناسبات الرياضية التى يظهر فيها .

تمكن "الصقر" من الفوز بألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية وكذلك الأندية الأوروبية ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية

حصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007، وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.

ويرصد الخليج 365 لقطات تبرز شياكة النجم أحمد حسن فى الصور التالية :