شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن اقتراب سيرينو من الأهلى مقابل 3 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامى أحمد شوبير اقتراب النادى الأهلى من حسم صفقة الأوروجويانى سيرينو لاعب صن دوانز بطل جنوب أفريقيا مقابل 3 مليون دولار، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "أيام فقط تفصل الأهلي عن إنهاء صفقة سيرينو، اللاعب أبدى تمسكه بالانتقال للقلعة الحمراء ونادى صن دوانز لايزال يطلب 5 مليون دولار والأهلى أرسل عرض رسمى مقابل 2.5 مليون دولار، والأهلي بدوره سيرفع العرض لـ 3 مليون دولار ويعلن إتمام الصفقة بشكل رسمى".

ويضيف شوبير: "موسيمانى قد يقود مران الأهلى اليوم ولكن المؤكد أنه سيقود الفريق فى مباراة الاتحاد السكندرى بعد تعافيه من فيروس كورونا".

وأكمل شوبير:"جمهور الأهلى زعلان أنه مخدش المركز الأول فى جائزة جلوب سوكر، بس يا جماعة منطقى أن ريال مدريد ياخد المركز الأول، وطبيعى كمان الأهلى يتم تكريمه كنادى القرن فى أفريقيا، وفعلا جمهور الأهلى نص الدنيا ومغلطتش أبداً اللى قال جمهوره ده حماه ، فعلا جمهور الأهلى فى أى تصويت جماهيرى يكون حاضر لنصرة المارد الأحمر بقوة".

وانضم سيرينو إلى صن داونز الجنوب إفريقي في عام 2018، وشارك مع الفريق حتى الآن في 100 مباراة، وسجل معهم 24 هدفًا، وصنع لزملائه 29 هدفًا.

وحقق سيرينو 4 ألقاب مع صن داونز، حيث حقق معه لقب الدوري 3 مرات، ولقب السوبر مرة واحدة.

وقبل الانضمام لصن دوانز، كان يلعب سيرينو في صفوف فريق سان لويس دي كيوتا التشيلي، لكنه لم ينجح مع الفريق، حيث خاض 34 مباراة، وسجل 5 أهداف، كما صنع 4 أهداف، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

وبعدها الرحيل عن الفريق التشيلي لعب ضمن صفوف فريق بوليفار البوليفي الذي انتقل منه لصن داونز، وأيضًا مسيرته مع الفريق لم تكن ناجحة، حيث شارك معهم في 3 مباريات فقط، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، لكنه توج مع الفريق بلقب الدوري.