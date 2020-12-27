شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: لجنة تقصى الحقائق برأت مجلس الأولمبية من شبهة إهدرا المال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أن علاقة اللجنة بوزارة الشباب والرياضة على أفضل مايرام ولا توجد أية خلافات وأن الاستعدادات قائمة بين الطرفين على قدم وساق لإقامة كأس العالم لكرة اليد فى مصر فى أبهى صورة ، وقال هشام حطب فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" مفيش مشكلة بين الوزارة واللجنة الأولمبية، نشرف على تنفيذ كل الاتحادات الرياضية للإجراءات الاحترازية التى أصدرها مجلس الوزارء فى يونيو الماضى فى شكل أكواد لمواجهة فيروس كورونا خاصة بعد توالى إصابات الابطال والنجوم الرياضين بالفيروس".

ويضيف هشام حطب: "ليس هناك تعليق لأى نشاط رياضى فى مصر أو حتى إغلاق للصالات المغلقة، لسنا مسئولين عن تحريف بيانات اللجنة الأولمبية وإساءة فهمها، قولنا فى البيان أن كل الانشطة قائمة بشرط تشديد الاجراءات الاحترازية، وأصدرنا بيان لاحق بعد اللغط الذى صاحب البيان الأول".

وأكمل رئيس اللجنة الأولمبية: "اتحاد الكرة الطائرة أعلن تعليق النشاط حتى 16 يناير لغرض خاص بالاتحاد وليس لنا علاقة ولا نعرفه، فلو كان القرار صادر من الأولمبية كان يفترض إعلان تعليق النشاط لأجل غير مسمى، وسوف نخاطب اتحاد الكرة الطائرة لمعرفة أسباب هذا القرار ولماذا تم ربطه بـ 16 يناير".

وأردف هشام حطب :"كأس العالم اليد ستقام فى موعدها وليس هناك ربط بينها وبين أى بيانات وتحدث مع حسين لبيب مدير البطولة وأخبرنى أن البيان متوافق مع استعداداته للبطولة، البطولة ستقام فى موعدها ودون عدوى، ليس هناك أحد يستطيع التفكير فى عكس ذلك التوجه، نحن نريد إقامة البطولة وفى نفس السياق الحفاظ على أبطالنا قبل اوليمبياد طوكيو بمزيد من الاجراءات الاحترازية".

وتابع هشام حطب: "لجنة تقصى الحقائق قالت مفيش شبهة إهدرا مال عام فى اللجنة الأولمبية وحينما حدثت تسريبات خرج وزير الرياضة وقال مفيش مخالفات ولا تحويل للنيابة ولا إهدار مال عام فى الأولمبية، كل شىء واضح وسليم ولو فى أى حاجة احنا جاهزين للتحقيق لأن معندناش حاجة غلط، علاقتنا على أفضل مايكون مع الوزارة ومجندين أنفسنا لبطولة العالم لليد حتى تخرج بشكل يليق بمصر وعلى أعلى مستوى وغير كده سيكون هناك تقصير ونحن لا نقصر فى حق بلدنا".

وفى وقت سابق، أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بياناً بشأن تعليق إقامة أى بطولات فى صالات مغطاة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا، وجاء نص بيان اللجنة الأوليمبية على النحو التالى:-

بالإشارة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بناءً على التقارير المعلنة من وزارة الصحة المصرية فى الآونة الأخيرة، وبالإشارة على قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والأفراح وسرادق العزاء فى القاعات المغلقة، وبعد مراجعة أكواد وزارة الشباب والرياضة المنظمة لاستئناف النشاط الرياضى فى ظل جائحة كوفيد 19.

فإن اللجنة الأولمبية المصرية قررت الأتى:

تعليق إقامة جميع البطولات التى تقام بالصالات المغلقة اعتبارا من تاريخه، ويسمح بإقامة البطولات فى حالة قيام الاتحاد المسئول عن اللعبة بإتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة التى تنص على وضع جميع الفرق المشاركة فى البطولة فى فندق واحد طوال فترة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعاً بشكل دورى للحد من فرص إنتشار الفيروس، وذلك تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، التقرير رسمى معتمد من سيادته ومن رئيس الاتحاد

لا تقام البطولة إلا بعد اعتماد الإجراءات الاحترازية من اللجنة الطبية بالاتحاد. واللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية وتحديد مكان إقامة البطولة ومكان إقامة اللاعبين ووسائل الانتقال من وإلى مكان الإقامة ومكان المنافسة.

يلتزم الاتحاد بتسليم نتائج المسحات لجميع المشاركين فى الحدث من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وحكام.. إلخ. على أن يتم عمل المسحات من خلال جهات معتمدة، ولا يسمح بدخول أى فرد إلى مكان المنافسات بدون نتيجة المسحات.

تعليق إقامة أى تجمعات للمنتخبات الرياضية أو معسكرات إلا فى حالة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة للاعبين المقيمين بالمعسكر أو التجمع. مع الحفاظ على نظام المسحات الدورية) تحدد دورية المسحات بواسطة اللجنة الطبية بالاتحاد واللجنة الطبية للجنة الأوليمبية.

واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية بها ترجو من جميع الاتحادات والفرق الرياضية بالالتزام بالتعليمات حرصاً منا على سلامة جميع أبنائنا من الرياضيين وحتى إنتهاء هذه الجائحة .