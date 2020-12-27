شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب المغربى حميد أحداد، جناح الزمالك، من الاستمرار فى التشكيلة الأساسية للفريق فى مواجهة سموحة، التى ستجمع بينهما فى الخامسة مساء غد الاثنين، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية، بعدما تقرر تأجيل مباراة القمة التى كان محددا لها فى نفس التوقيت أمام الأهلى، فى الجولة الرابعة من المسابقة المحلية، لأجل غير مُسمى.

ويدخل الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو معسكرًا مغلقًا، اليوم الأحد، استعدادًا للمباراة، وستكون استمرار مشاركة أحداد على حساب مصطفى محمد حيث سيقود اللاعب المغربى خط الهجوم بعدما اكتفى مصطفى محمد فى الأيام الماضية بتدريبات تأهيلية.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا اليوم عقب المران الختامى حيث يسعى الأبيض خلال مباراته أمام سموحة لاستعادة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز التى استهلها بالفوز على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى الجولة الأولى، ثم تبعها التعادل مع بيراميدز بهدف لمثله فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ليحتل الأبيض المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 4 نقاط، فى حين احتل سموحة المركز السابع برصيد 5 نقاط، بعدما نجح فى الفوز فى مباراة والتعادل فى مباراتين حتى الآن.

وخضع الزمالك بالأمس لتحليل "رابيد تيست"، الذى يتم الخضوع له وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة قبل مباريات بطولة الدورى الممتاز، ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك، أن الخماسى محمود علاء وطارق حامد ومحمد عبد السلام وأسامة فيصل وحسام أشرف، خماسى الفريق المصاب بفيروس كورونا، لن يلحقوا بمباراة الفريق المقبلة أمام نظيره السكندرى.