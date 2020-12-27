شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُسلم وزير الرياضة اليوم خطة إقامة الانتخابات 31 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خطة إقامة انتخابات اتحاد الكرة يوم 31 يناير المقبل لمدة 4 سنوات مقبلة، وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على أن يقوم وزير الرياضة بعرض الخطة والملف كاملا على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائى بشأن مصير انتخابات اتحاد الكرة.

وتسود حالة من الجدل حول مصير انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ففى الوقت الذى يتمسك فيه الفيفا بإقامة الانتخابات بحد أقصى يوم 31 يناير المقبل، فاللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، تتحفظ على إجراء الانتخابات بداعى أنها ستكون باطلة، حيث لم يدع اتحاد الكرة للانتخابات قبل 31 أكتوبر الماضى وفقا للائحة.

واتفق مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، على موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها بنهاية شهر يناير المقبل، وكشف مصدر فى اتحاد الكرة، أنه سيتم فتح باب الترشح الأسبوع المقبل، وبمجرد وصول موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على لائحة النظام الأساسى بعد الانتهاء من التعديلات الخاصة بها.

وكانت اللجنة الخماسية السابقة لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، عقدت اجتماع الجمعية العمومية يوم 29 نوفمبر الماضى للانتهاء من التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسى، وتنوى اللجنة الثلاثية عقد الانتخابات يوم 31 يناير المقبل.

وكان الفيفا قد وجه الشكر إلى اللجنة الخماسية مع تعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربى وأحمد حسام، حيث إن الشواربى كان مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، أما أحمد حسام فكان رئيس لجنة الشباب فى الأهلي.