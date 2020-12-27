شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطبق نظام التبادل بين الموظفين للحد من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، بالتنسق مع وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية، تطبيق نظام التبادل بين الموظفين داخل مقر الجبلاية بهدف تقليص الأعداد داخل الاتحاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة أن الأيام الأخيرة شهدت أكثر من إصابة بالفيروس بين الموظفين.

وشددت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على جميع الموظفين باتباع الإجراءات الاحترازية خلال تواجدهم داخل مقر الجبلاية بارتداء الكمامات واستخدام الكحول، مع تعقيم مقر الجبلاية بشكل دورى كما أعفى اتحاد الكرة الموظفين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الحضور لمقر الاتحاد.

وشهدت الأيام الأخيرة إعلان اتحاد الكرة عن ظهور أكثر من 5 إصابات بفيروس كورونا بين الموظفين فى إدارات الإعلام والحسابات والسكرتارية وشئون اللاعبين وغيرهم.

من ناحية أخرى، يخضع لاعبو منتخب مصر للشباب لمسحة جديدة غدا الاثنين، بعدما جاءت المسحة التى خضعوا لها إيجابية لـ14 لاعبا بفندق العزل الصحى بينما جاءت سلبية للاعب واحد فقط، واستمرت أيضا المسحة إيجابية لمسئول المهمات.

وعاد منتخب الشباب من تونس الأسبوع الماضى بعد انسحابه من تصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب عقب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين حيث وصلت الإصابات فى الفريق 17 لاعبا، ولم يستطع خوض مباراتى ليبيا وتونس فى البطولة لعدم وجود 15 لاعبا فى القائمة.

فى السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلغاء بطولتى كأس العالم للشباب تحت 19 عاماً و17 سنة خلال اجتماع مجلس فيفا أمس، على أن تقام النسخة المقبلة فى عام 2023 بنفس البلدين إندونيسيا وبيرو على التوالى وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

كما قرر مجلس فيفا فى الاجتماع إقامة بطولة كأس العالم للسيدات المقبلة 2023 بمشاركة 32 منتخباً على أن تحصل الاتحادات القارية على المقاعد وفقاً للتالي:

6 مقاعد مباشرة للاتحاد الأسيوي

4 مقاعد للاتحاد الأفريقي

4 مقاعد لأمريكا الشمالية لكونكاكاف

3 مقاعد لاتحاد أمريكا الجنوبية

مقعد واحد لقارة أستراليا

11 مقعدا للاتحاد الأوروبى لكرة القدم

كما سيتأهل البلدان المضيفان، أستراليا ونيوزيلندا، تلقائيًا إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2023، وقد تم اقتطاع مراكزهما من الاتحادات القارية التابعين لها.

فيما ستجرى على باقى المقاعد تصفيات ملحقة بين 10 منتخبات ستكون كالتالي..

2 للاتحاد الآسيوي

2 للاتحاد الأفريقي

2 للكونكاكاف

2 لكونميبول

مقعد لأوقيانوس

مقعد للاتحاد الأوروبي