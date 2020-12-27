"تكريم الأهلي وحضور الخطيب".. الموعد والقناة الناقلة لحفل "جلوب سوكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تستضيف مدينة دبي الإماراتية حفل في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، حفل جوائز مؤسسة "جلوب سوكر" للأفضل في عام 2020، بجانب جوائز تتعلق بالأفضل في القرن.

ويتواجد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في مدينة دبي، لتلبية دعوة "جلوب سوكر" وحضور الاحتفالية التي تقيمها المؤسسة، لتكريم النادي الأهلي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط.

وأعلنت شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية" أنها سوف تبث الحفل على الهواء مباشرة في الساعة 3.30 بتوقيت القاهرة.