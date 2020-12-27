مباريات الأحد.. ليفربول يواجه وست بروميتش.. وسيراميكا أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي والدوري المصري، والتي يأتي أبرزها لقاء ليفربول ضد وست بروميتش ألبيون وسيراميكا أمام بيراميدز. ويستعرض الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة لها: الدوري الإنجليزي: 14:00.. ليدز يونايتد وبيرنلي.. beIN Sports HD 1 16:15.. وست هام يونايتد وبرايتون.. beIN Sports HD 1 18:30.. ليفربول ووست بروميتش.. beIN Sports HD 1 21:15.. وولفرهامبتون وتوتنهام.. beIN Sports HD 1 الدوري المصري: 19:30.. سيراميكا وبيراميدز.. ON Time Sports 1 HD

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