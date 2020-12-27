مصطفى محمد مهدد بالغياب عن الزمالك أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق مهدد بالغياب عن المشاركة في مواجهة سموحة بالدوري المصري الممتاز، غدا الإثنين.

وقال سالم، في تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" عبر محطة "أون سبورت إف إم"، صباح الأحد: "مصطفى محمد قد يغيب عن مباراة سموحة لمعاناته من آلام في الظهر".

وأضاف: "في حال عدم تعافي مصطفى محمد من إصابته بشكل نهائي فلن يستطيع المشاركة في المباراة".

وكان مصطفى محمد شارك في جزء من مران الزمالك أمس السبت، واستكمل باقي التدريبات بجمانيزيوم النادي.

وطلب الزمالك الحصول على مبلغ ستة ملايين دولار لبيع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا عدم وصول عرض رسمي لضم اللاعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة غدا الإثنين على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

يُذكر أن الفريق الأبيض بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.