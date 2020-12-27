بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز وسيراميكا بث مباشر اليوم 27/12 في الدوري المصري

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على سيراميكا كليوباترا باستاد السويس في السابعة والنصف من مساء الأحد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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وكان بيراميدز قد خسر في مباراته الأولى بالدوري أمام الاتحاد السكندري بنتجة 2-1 بينما

تعادل مع الزمالك بهدف لكل منهما.

وغاب رمضان صبحي عن مباراة الزمالك لطرده أمام الاتحاد السكندري وإيقافه مباراة، ليعود أمام سيراميكا كليوباترا.

قائمة بيراميدز لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي -

أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إيريك تراوري.

خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - دودو الجباس.