أن بي آي: كافالييرز يهزم بيستونز بعد تمديدين

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لوس انجليس: قاد كولين سيكستون فريقه كليفلاند كافالييرز السبت للفوز على ديترويت بيستونز 128-119 بتسجيله 32 نقطة بعد التمديد مرتين.

وشهدت المباراة تقلبا في النتيجة بين الفريقين ليحسمها بطل عام 2016 لصالحه مستفيدا من تألق سيكستون ومعه أندريه دروموند (23 نقطة و5 تمريرات حاسمة و15 متابعة)، والمقدوني الشمالي سيدي عثمان (22 نقطة)، وداريوس غارلاند ( 21 نقطة و12 تمريرة حاسمة و5 متابعات).

تعادل الفريقان في الربع الأول 26-26 ثم تقدم كافالييرز بواقع 59-53 قبل الدخول إلى الاستراحة، لكن البيستونز عادوا في الربع الثالث وتقدموا 86-81، ثم عاد الضيوف واستعادوا زمام الأمور وأنهوا الربع الرابع متفوقين 20-15 ليفرضوا التعادل 101-101.

وتواصلت الندية في الشوط الاضافي الأول لينتهي بالتعادل 11-11، لينجح بعد ذلك كافالييرز بحسم نتيجة الشوط الاضافي الثاني 16-7 وبالتالي المباراة بفارق 9 نقاط 128-117.

وخطف أوكلاهوما سيتي ثاندر الفوز في أول مباراة له في الموسم الجديد بتغلبه على تشارلوت هورنتس 109-107 في لقاء حسم في اخر 1,4 ثانية برمية من الكندي شاي جيلجو-ألكسندر.

وتم تأجيل المباراة الأولى للثاندر التي كانت مقررة الأربعاء مع هيوستن روكتس بناءا على الاجراءات الاحتياطية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" لأن المضيف روكتس لم يكن لديه العدد الأدنى المسموح به من اللاعبين لخوض اللقاء، بعدما جاءت نتائج اختبارات "كوفيد-19" لثلاثة من لاعبيه إيجابية أو غير حاسمة، كما تم وضع أربعة لاعبين آخرين في الحجر الصحي بسبب إجراءات تتبع المخالطين، وتم تغريم نجمه جيمس هاردن مبلغ 50 ألف دولار لانتهاكه البروتوكولات التي تهدف الى منع انتشار الفيروس.

ولم تنفع النقاط التسع التي سجلها مايلز بريدجز في الثواني الـ 25 الأخيرة من ثلاث ثلاثيات بحسم المباراة لتشارلوت هورنتس بعد الوصول غلى التعادل 107-107 لأن الكلمة العليا كانت للكندي الذي نفذ رمية ناجحة منحت فريقه التقدم بنقطتين والفوز بالمباراة 109-107.

ولم تكن الـ"تريبل دوبل" التي حققها راسل ويستبروك (15 نقطة، 12 تمريرة حاسمة و15 متابعة) و39 نقطة لبرادلي بيال كافية لمنع واشنطن ويزاردز من السقوط أمام أورلاندو ماجيك 120-130.

وانضم ويستبروك إلى نادي النخبة ليصبح رابع لاعب فقط في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين، بعد ماجيك جونسون وجيري لوكاس وأوسكار روبرتسون يحقق "تريبل دوبل" في أول مباراتين لفريقه في الموسم.

وتخطى ثلاثة لاعبين من أورلاندو ماجيك عتبة 20 نقطة حيث سجل البديل ترنس روس 25 نقطة، والسويسري نيكولا فوشيفيتش 22 نقطة وماركيل فولتز 21 نقطة.

وسجل العملاق جويل ايمبيد 27 نقطة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على نيويورك نيكس 109-89.

وأضاف بن سيمونز 15 نقطة وتسع متابعات وست تمريرات حاسمة وأداء دفاعي لسيكسرز الذي حقق فوزه الثاني تحت قيادة المدرب الجديد دوك ريفرز.

وبهذا الفوز، انتقل ريفرز إلى المركز العاشر في قائمة الانتصارات في الدوري الأميركي للمحترفين، وهو فوزه الـ945 في موسمه الثاني والعشرين كمدرب.

ونجح تراي يونغ البالغ من العمر 22 عاما بتسجيل 24 نقطة من مجموع نقاطه الـ36 في النصف الثاني من المباراة ليحسم الفوز لصالح فريقه أتلانتا هوكس على ممفيس غريزليز 122-112.

وكان الربع الرابع حاسما بالنسبة لهوكس الذي دخله متأخرا بنقطة 87-88، لكنه حسمه 35-24 بفضل يونغ والشاب الاخر كيفين هورتير صاحب الـ21 نقطة واربع تمريرات حاسمة، والبديل ناثان نايت (14 نقطة) الذي لعب ما مجموعه 9 دقائق فقط.

وفي بقية المباريات تغلب سان انتونيو سبيرز على تورونتو رابتورز 119-114، وبورتلاند ترايل بلايزرز على هيوستن روكتس 128-126 بعد التمديد، وساكرامنتو كينغز على فينيكس صنز 106-103، وخسر يوتا جاز أمام مينيسوتا تمبروولفز 111-116، وشيكاغو بولز أمام انديانا بايسرز 106-125.