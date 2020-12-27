شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2020.. 6 دمعات حزينة للكرة المصرية 4 منها ضحية كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وينتهي عام 2020، الذي شهد أحداث حزينة وصادمة على الكروى بعد رحيل ستة من مشاهير الوسط الكروى عن عالمنا، خاصة بعد أن لعب فيروس كورونا دور البطولة فى كتابة كلمة النهاية لحياة عدد كبير من هؤلاء النجوم.

*عزمى مجاهد

فى 12 سبتمبر 2020، رحل عن عالمنا عزمى مجاهد، نجم الكرة الطائرة السابق في الزمالك والعضو الأسبق لمجلس إدارة اتحاد الكرة، متأثرا بفيروس كورونا.

كان عزمى مجاهد أحد أساطير الكرة الطائرة فى نادي الزمالك ومنتخب مصر وقارة أفريقيا، إذ توج مع النادي الأبيض والفراعنة بالعديد من البطولات، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 1974.

*أمين دابو

فى 9 ديسمبر 2020 توفي أمين دابو لاعب أهلي جدة والإسماعيلي ومنتخب السعودية السابق، وذلك بعد معاناة مع المرض، وتدهورت الحالة الصحية للاعب الذي لقب بـ"ثعلب الكرة" ما استدعى دخوله إحدى المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في حالة حرجة.

دابو لعب فى الإسماعيلي والأهلي السعودي كما مثل منتخب السعودية في عدد من المواجهات الدولية، وهو من أصول سنغالية وجاء وافدا إلى مصر في بداية السبعينيات.

وحقق دابو شهرة واسعة في الملاعب المصرية مع الإسماعيلي قبل أن يحترف في صفوف الأهلي السعودي.

وحصد دابو مع الأهلي 8 بطولات في كل المسابقات محليا وخارجيا، وسجل أكثر من 250 هدفا طيلة مسيرته الاحترافية مع الأهلي والإسماعيلي ومنتخب السعودية.

*هيرماس رضوان

في 18 نوفمبر 2020 ،غادر عالمنا هرماس رضوان، رئيس نادى بنى عبيد، عقب الإصابة بفيروس كورونا، وظل داخل مستشفى العزل لعدة أيام حتى وافته المنية.

هرماس رضوان أحد أقطاب المعارضة فى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وترشح من قبل فى انتخابات الجبلاية على منصب الرئيس، وكان دائم الهجوم على الجبلاية.

*أشرف أبو النور

في 15 أغسطس 2020 ودع النادى المصرى البورسعيدى حارسه أشرف أبو النور الذى لعب للفريق خلال فترة نهاية الستينيات ثم أنضم للزمالك ولعب لصفوفه لسنوات قبل أن يحترف فى دولة الإمارات العربية المتحدة ليعود إلى صفوف المصري مطلع موسم 1980/1979 لينجح فى قيادة الفريق للحصول على المركز الثالث فى الدوري للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

وأعلن أبو النور اعتزاله بعدها واتجه لمجال تدريب حراس المرمى داخل وخارج مصر وقد سبق له تدريب حراس المرمى بالمصري مطلع موسم 1998/1997، كما تولى تدريب حراس مرمى المنتخب الأولمبى مطلع الألفية الحالية.

*محمد فايز

في 22 ديسمبر 2020، توفي محمد فايز المدير الفني السابق لـ غزل المحلة ونادي دمنهور متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وكان محمد فايز قد تعرض لبعض الآلام عقب لقاء حرس الحدود فى الجولة الأولى من مجموعة بحري بعد سقوط الأمطار واستمرار وقوفه فى الملعب، ثم قاد الفريق فى التدريبات التالية رغم شعوره ببعض الآلام.

محمد فايز قاد غزل المحلة للصعود للدوري الممتاز فى عام 2015 ودرّب الفريق في الدوري الممتاز أكثر من مرة.

*أحمد البكرى

وفى 24 ديسمبر 2020، غادر عالمنا المستشار أحمد البكرى رئيس نادى الزمالك متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد 24 يوم فقط من تكليفه بإدارة القلعة البيضاء، قبل أن يصاب بالفيروس ويدخل على إثرها المستشفى.

المستشار أحمد بكري من مواليد محافظة الفيوم، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1980، والتحق بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها حتى وصل لدرجة محام عام أول، ثم نائبا لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ثم رئيسا بمحاكم الاستئناف، ثم رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة.