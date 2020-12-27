شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستدرج بيراميدز باستاد السويس فى ختام الجولة الرابعة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم، السبت، منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 ، ويستضيف سيراميكا نظيره بيراميدز باستاد السويس الجديد في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع الزمالك بهدف لكل فريق في نفس الجولة أيضاً بعد تأجيل مباراة الفريقين بالجولة الثالثة للمسابقة.

ويحتل سيراميكا المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب مباراتين فاز بهما وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة بعدما لعب مباراتين تعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل.

وطالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بمواصلة قطار المفاجأت في الدوري وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، لاسيما أمام منافس قوى يضم كتيبة من النجوم لتكون بمثابة رسالة لباقى الأندية أن سيراميكا هدفه مناطحة الكبار ، في المقابل يسعى الارجنتينى رودولفو المدير الفني لبيراميدز لإستعادة التوازن على الصعيد المحلى لاسيما بعد الانتعاشة التي يعيشها الفريق بعد الفوز على الاتحاد الليبى بهدف دون رد في بداية مشوار الفريق بالكونفدرالية .

ويبدو التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام بيراميدز مكون من :" عامر عامر، أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار، كوامى بونسو، محمود نبيل، محمد تونى، محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين".

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام سيراميكا مكون من :" شريف إكرامى - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد سامى - على جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراورى - رمضان صبحى - جون أنطوي".