شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. كرة حسام حسن التى أفسدت القمة 77 وتسببت فى انسحاب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك رقم 77 والتي أقيمت يوم 25 يونيو 1996 انسحاب الفريق الأبيض، اعتراضا على الهدف الذي سجله الفريق الأحمر بأقدام حسام حسن مهاجم الأهلى بداعى أن اللعبة فيها تسلل.

كان الزمالك قد اعترض على إدارة الحكم قدرى عبد العظيم لمباراة القمة، حيث أقيمت القمة 77 فى ختام الأسبوع قبل الأخير للمسابقة، ودخل الفريقان المباراة ولهما نفس عدد النقاط 66 لكل منهما، تقدم الأهلى فى الدقيقة 67 عن طريق نجمه الغانى أحمد فيليكس، وأضاف حسام حسن الهدف الثانى قبل النهاية بخمس دقائق.

وتسبب هدف حسام حسن في انسحاب الزمالك من اللقاء، ويتم احتساب الفوز لصالح الأهلى، وتوقيع عقوبات مالية وصلت إلى 150 ألف جنيه.

وجاء تشكيل الأهلى فى القمة 77 بقيادة الألمانى راينر هولمان مكونا من: أحمد شوبير "كابتن الفريق" لحراسة المرمى، محمود أبوالدهب، مشير حنفى، محمد يوسف لخط الدفاع، إبراهيم حسن، ياسر ريان ظهيري جنب، مجدى طلبة، هادى خشبة، أسامة عرابي لوسط الملعب، والغانى أحمد فيلكيس، وحسام حسن لخط الهجوم.

بينما جاء تشكيل الزمالك فى القمة 77 بقيادة أحمد رفعت مكون من :نادر السيد لحراسة المرمى، أشرف قاسم، مدحت عبدالهادي، نبيل محمود لخط الدفاع، حسين عبد اللطيف، عصام مرعى ظهيرى جنب، عفت نصار، إسماعيل يوسف "كابتن الفريق"، خالد الغندور لوسط الملعب، حازم إمام، أيمن منصور لخط الهجوم.