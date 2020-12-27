شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسميا تجديد عقد أوباما اليوم عقب توفير مقدم العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن يعلن نادى الزمالك اليوم تجديد عقد يوسف أوباما، مهاجم الفريق، رسميا، عقب إنهاء جميع الاتفاقيات مع اللاعب فى الأيام الماضية، وسيقوم الزمالك بتحويل مقدم العقد الجديد لحساب يوسف أوباما فى البنك اليوم، وعقب تسلم اللاعب مقدم العقد سيتم اعلان التجديد رسميا.

وحصلت إدارة الكرة بنادى الزمالك على توقيع يوسف أوباما على العقود الجديدة منذ أيام، ولكن اللاعب طلب من مسئولى الزمالك عدم الإعلان عن التجديد رسميا إلا عقب حصوله على مقدم التعاقد، وهو ما سيتم إنهاؤه رسميا اليوم.

ومن المقرر أيضا أن يعلن الزمالك عن التجديد رسميا لكل من محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، كابتن الفريق، خلال الساعات المقبلة، عقب الاتفاق على كافة بنود التفاصيل الجديدة للعقد.

ويسعى مسئولو الزمالك خلال الساعات المقبلة لحسم ملف تجديد التونسى فرجانى ساسى، لينتهى ملف تجديد تعاقد اللاعبين هذا الموسم ويصبح جميع لاعبى الزمالك مستمرين مع الفريق فى إطار سعى الإدارة للحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل نادى الزمالك عن توقيع عقوبة مالية على مصطفى محمد مهاجم الفريق بسبب تغيبه عن المران الأيام الماضية دون الحصول على إذن من الجهاز الفنى.

وقال المصدر إن مصطفى محمد حضر أمس إلى النادى، وخاض تدريبات فى الجيم، منعا لزيادة الغرامات المالية، بعدما تحدث معه بعض زملائه فى الفريق، وطالبوه بالتواجد فى النادى وعدم تصعيد الأزمة مع إدارة النادى، وهو ما وافق عليه اللاعب وحضر إلى مقر النادى، ولكنه رفض خوض التدريبات الجماعية، واكتفى بخوض تدريبات فى الجيم.

وخاض الثنائى مصطفى محمد وفرجانى ساسى تدريبات معا فى جيم النادى، ولم يشاركا فى التدريبات الجماعية للفريق، مما يؤكد ابتعادهما عن المشاركة فى مباراة الفريق المقبلة امام سموحة والمقرر لها بعد غد فى الجولة الثالثة للدورى.