شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح التحقيق فى عمل مدربى المنتخبات بالأندية رغم قرار المنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، تفعيل قرار منع الجمع بين العمل في المنتخبات الوطنية والعمل فى أى نادٍ آخر خلال نفس التوقيت، على أن يتم إلزام جميع المدربين بالتفرغ للمنتخبات الوطنى تماما، وذلك بعدما اكتشفت اللجنة أن هناك أكثر من مدرب بالمنتخبات يعمل فى أندية أخرى وتحديدا فى قطاعات الناشئين، وآخرهم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب والذى يعمل بنادى الزهور فى نفس الوقت، حيث يتم التحقيق في هذا الأمر حاليا بمعرفة اللجنة القانونية.

كما قررت اللجنة الانتهاء من ملف تشكيل منتخبي الشباب والناشئين القادمين مواليد 2003 و2006 في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد قرار الفيفا بإلغاء كأس العالم للشباب مواليد 2001 الذي كان مقررا إقامته في إندونيسيا عام 2021، مع إسناد تنظيم كأس العالم للشباب مواليد 2003 لإندونيسيا أيضا عام 2023، كما أسند الفيفا تنظيم كأس العالم للناشئين مواليد 2006 عام 2023 لبيرو مع إلغاء كأس العالم للناشئين هناك العام المقبل.

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قررت في اجتماعها الأول تشكيل منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2003 و2006، وإرجاء اختيار أعضاء الجهازين الفنيين للفريقين للاجتماع المقبل بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.